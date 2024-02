Weer explosie in IJmuiden, ditmaal bij de pizzeria

Aan de Kennemerlaan in IJmuiden is vannacht een explosie geweest bij de pizzeria. Er is schade aan de deur en aan de toonbank. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is met eerdere explosies.

Explosie bij pizzeria - Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De explosie gebeurde rond kwart over drie vannacht. Aanvankelijk dacht de politie dat het om een brand ging, maar eenmaal ter plaatse bleek dat er een explosie was geweest. De politie heeft nog geen beeld van de verdachte en er zijn ook geen getuige. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. Of het incident verband houdt met eerdere explosies, is nog niet duidelijk. IJmuiden is sinds 22 januari uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie makkelijker kan kiezen voor preventief fouilleren. De burgemeester nam dat besluit vanwege de vele incidenten afgelopen tijd. Zo werden er rond de Kennemerlaan al eerder huizen beschoten en werd club Marbella gesloten na een gevecht.