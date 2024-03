IJmuidenaar steekt de draak met criminaliteit in havenplaats en organiseert penoze-tour

Het is al een tijdje onrustig in IJmuiden. Rivaliserende drugscriminelen maken elkaar het leven zuur, wat bijna wekelijks resulteert in heftige geweldsincidenten. De IJmuidense 'grappenmaker' Christiaan Verhage vond het daarom hoog tijd voor een heuse penoze-tour in zijn woonplaats. Gisteren vond de eerste editie plaats.

Christiaan op één van de plekken waar een camera is opgehangen - Foto: NH Media

Op Plein 1945 in IJmuiden staat Christiaan vol goede moed en met enige gezonde spanning te wachten op de menigte die zou samenkomen voor zijn tour. Na enige tijd blijkt de opkomst matig. Hij kijkt er niet van op: "Ajax speelt, het was gisteren erg gezellig in de kroeg en ik maak wel vaker grappen. Mensen zullen vast niet verwachten dat ik er echt zou staan."

Uit de hand gelopen grap Vorige week kondigde de IJmuidenaar aan, in een keurig opgesteld Facebook-bericht, dat de organisatie van zijn Penoza-tours IJmuiden een eerste IJmuidense penoze tour zou organiseren. Voor tien euro zouden geïnteresseerden bijgespijkerd worden over de criminele geschiedenis van IJmuiden, van de jaren 90 tot de recente incidenten. Al snel liep zijn Facebook-grap uit de hand en begon het initiatief serieuzere vormen aan te nemen. "Er waren meer dan 500 reacties. Mensen wilden écht komen! Toen is er toch maar een flyer gemaakt en ben ik een route gaan bedenken."

Incidenten Veel moeite kostte het niet, want er blijkt genoeg te vertellen om een goede tour te vullen. Terwijl hij een stukje door de gevreesde Rivierenbuurt loopt, benoemt Christiaan het ene na het andere incident. "Hier was de tapijtmoord, daar zijn twee bomaanslagen geweest. Verder zijn er daar junks uit het huis gegooid, en daar is een liquidatie geweest. Oh, en daar nog wat schietpartijen en explosies", vervolgt hij. Alsof het niets is, somt hij het rijtje op. Toch lijkt hij niet erg onder de indruk. "In IJmuiden zijn we wel wat gewend. Vroeger is het ook al zo geweest. Het komt altijd met vlagen."

"Het valt hier allemaal best wel mee, dus we maken er soms maar liever grappen over" Christiaan Verhage

Dumpplaats Samen met de twee andere deelnemers, allebei IJmuidenaren, lopen we verder. Geen van hen kijkt ervan op dat juist IJmuiden de criminele hoofdstad van de IJmond is. Christiaan legt uit: "Het is natuurlijk een havenplaats, alles komt hier binnen. Dan zie je altijd wel dat er foute handeltjes zijn." Hij wijst naar rechts: "Kijk, allemaal sociale huur. Er is ook gewoon veel armoede. Alle typen mensen zetten ze hier bij elkaar. Is er geen plek voor iemand? Nou, dan gaat die naar IJmuiden. Het is echt de dumpplaats van de regio. Als ze de reputatie willen verbeteren, moeten ze dat eens veranderen", zegt Christiaan stellig.

Doel bereikt Na de verkorte versie van de route sluit Christiaan met opgeheven hoofd af bij zijn stamkroeg Cheers. "Jammer dat de opkomst niet groot was; het had echt heel grappig kunnen zijn als we hier met een groepje door de straten waren gelopen." De gids is er niet rouwig om, want de grap heeft zijn doel bereikt. "Er wordt soms gedaan alsof de kogels je om de oren vliegen, maar dat is ook weer niet zo. Het mag best wat luchtiger gemaakt worden in plaats van al die paniek. We maken er dus maar gewoon grappen over."