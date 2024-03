Opmeer verlengt opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Hoogwoud tot april 2025

Vanwege de voortdurende oorlog in Oekraïne is het niet veilig om terug te keren naar het land. Omdat het einde nog niet in zicht is, heeft gemeente Opmeer besloten om de tijdelijke opvang voor vluchtelingen op sportpark De Weijver te verlengen. "De gemeente wil de vluchtelingen op die plek blijven opvangen tot 31 maart 2025", meldt Opmeer op haar website.

Buurtbewoners van het sportpark in Hoogwoud zijn per brief geïnformeerd over de verlenging van de tijdelijke opvang, die oorspronkelijk tot eind deze maand zou duren. Momenteel worden er ongeveer 30 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. "De gemeente Opmeer beseft dat met deze verlenging de eerdergenoemde termijn wordt overschreden. Tegelijkertijd vinden wij het menselijk en daarmee belangrijk, om oorlogsvluchtelingen duidelijkheid en zekerheid te geven", aldus de gemeente.

Onderzoek naar duurzame huisvesting

De tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne bestaat uit flexwoningen, maar Opmeer start ook een onderzoek naar duurzame huisvesting voor een langere periode. Omwonenden van het sportpark in Hoogwoud worden hiervan op de hoogte gehouden. "Het doel van dit project is te komen tot betere huisvesting af."