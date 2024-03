Gigantisch drugslab in Rijsenhout: exclusieve beelden tonen professionele productie op grote schaal

Het lab werd per toeval ontdekt door de brandweer die afkwam op een brandmelding in een loods aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. Na de ontdekking werd al snel duidelijk op welke schaal er drugs werd geproduceerd.

Specialisten ter plaatse merkten op dat dit waarschijnlijk het grootste lab in zijn soort is dat in Nederland werd aangetroffen. In de loods trof de politie meer dan 30.000 liter grondstoffen en 50.000 liter afval aan. Daarnaast werd er ook nog zo'n 1.000 kilo van de designerdrug 4-CMC aangetroffen, een relatief onbekende harddrug met een stimulerende werking.

Bij de ontdekking van het lab werden drie verdachten gearresteerd. Het gaat om een 34-jarige man uit Den Haag en twee personen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het voorarrest van de drie verdachten is eerder deze maand met negentig dagen verlengd.

NH publiceert aankomende week een explainer met meer informatie over drugslabs in de provincie.