Hans mag na tien jaar eindelijk weer drummen op Texelpop, festival keert terug

Texelpop kent een lange traditie. In 1980 was in park De Wezentuin in Den Burg de eerste editie van dit popfeest. Nadien verhuisde het festival meerdere keren van plek. Het park werd ingeruild voor De Lindeboom, discotheek de J'elleboog, de Burgemeester De Koninghal, sporthal Ons Genoegen en Question Plaza, waar in 2014 de laatste editie werd gehouden. Toen het in 2020 in Evenementenhal Texel zou worden gehouden, gooide corona roet in het eten.

Bloednerveus

Maar tien jaar na de laatste editie is het festival terug van weggeweest en dit keer toch echt in Evenementenhal Texel. Hans Vlaming heeft er zin in. Hij herinnert nog zijn eerste optreden in 1982. "Bloednerveus", zegt hij. "Dat was in 1982, twee jaar na de eerste Texelpop was georganiseerd."

Texelpop werd ruim 40 jaar geleden in de zomer gehouden. En op een speciale plek: de muzieknis in de Wezentuin, thans het park in Den Burg. "Het was fantastisch", weet Hans zich te herinneren. "Prachtig weer en een goede sfeer. De zenuwen gierden toen wel door mijn lijf voor dat eerste optreden."

