Het plotselinge overlijden van Heino raakte Texel, hij leeft voort met Speciaalbierfestival

Liefhebbers van speciaalbier kunnen aankomend weekend op Texel hun hart ophalen. Liefst drie dagen staat het het park in het centrum van Den Burg in het teken van Heino's Biergarten Speciaalbierfestival. Het evenement is vernoemd naar grondlegger Heino Huizing die op 12 mei 2022 overleed. Zijn partner Sita Mijwaard zet met vele vrijwilligers het festival voort, zoals Heino dat altijd voor ogen had.

De grondlegger van het Speciaalbierfestival Heino Huizing - NH Nieuws

Wie Heino zegt, zegt gezelligheid. Een warme barkeeper die altijd oog had voor zijn gasten. Hij had een grote schare vrienden met wie hij regelmatig op pad ging. Humor voerde meestal de boventoon. Zijn naam was verbonden aan vele evenementen. Hij was café-eigenaar van het bekende café De Slock in Den Burg. In 2019 werd hij nog verkozen tot de Texelaar van het jaar. De geboren Groningen kwam ruim twintig jaar geleden naar het eiland en vanaf 2009 runde hij De Slock met zijn partner Sita. Daarnaast organiseerde hij allerlei festivals, waaronder Texel Blues. Hij werd snel een 'echte Texelaar' maar verloochende zijn Groningse roots niet als fan van FC Groningen. Met vrienden ging hij regelmatig naar het voetbalstadion. Zijn plotselinge dood op 52-jarige leeftijd kwam bij de eilanders hard aan.

"Björn ontpopt zich als Heino 2.0, maar dan met meer structuur" Sita Mijwaard

Maar ook zonder Heino is er dit jaar de zevende editie van het Speciaalbier Festival. Zijn vervanger is bedrijfsleider van De Slock, Björn Lamberink. "Ik zeg altijd voor de grap: Björn ontpopt zich als Heino 2.0. Maar dan met meer structuur", lacht Sita. "Nu ik dat zo zeg, is dat natuurlijk helemaal niet aardig. Maar Björn heeft wél tabbladen in zijn hoofd. Dat werkt voor mij veel beter, omdat ik nu precies weet wat er gebeurt. Ik weet nu waar wel en niet aan gedacht is. Dat was met Heino niet zo." Zij heeft zonder haar partner het gered om het festival met vele vrijwilligers toch door te laten gaan. Dat was niet eenvoudig, omdat Heino het draaiboek vooral in zijn hoofd had. En er dus weinig op papier stond. "Maar het kwam altijd goed", zegt Sita. "Daar kon ik blind op vertrouwen. Heino had ook geen plan B als het bijvoorbeeld een keer slecht weer zou zijn. Daar had hij niet over nagedacht. Mooi weer dwing je af, zei hij altijd."

Björn Lamberink en Sita Mijwaard organiseren dit jaar het Speciaalbier Festival. - NH Nieuws/Edo Kooiman

In 2015 was er het eerste festival, en dit jaar staat de zevende editie op het programma. Heino overleed vorig jaar vlak voor de zesde editie. "We hebben een fractie van een seconde maar hoeven na te denken of dit festival wel door kon gaan", zei Sita toen op het podium. De voorbereidingen waren bijna afgerond. "Dus we hadden ook helemaal geen keus. Toch geloof ik dat hij ergens daarboven op zijn 'Slockwolk' zit en geniet dat we het toch maar weer geflikt hebben." Heino vertrouwde niet veel aan het papier toe. "Als je elkaar zeventien jaar kent, dan weet je dat het wel goed komt.", zegt Sita nu. "Ik kon dat meestal wel los laten. Hij was daar niet zo gestructureerd in, maar uiteindelijk kwam alles weer op zijn pootjes terecht." Dat het een hele klus is, blijkt ook wel uit de voorbereidingen voor deze zevende editie. "We hebben daar met zes man over moeten vergaderen om een en ander in kaart te brengen. We zijn al een jaar bezig met de voorbereidingen. Maar dat was ook voor het feest met Koningsdag." Speciaalbier De markt voor het speciaalbier is groeiende, ook op Texel. "Voor ons stamcafé De Slock hebben we ook het assortiment uitgebreid. Omdat we zagen dat er voor het speciaalbier een markt is. Op veel plekken verdwijnt het stamcafé uit het straatbeeld. Toen hebben we ervoor gekozen om meer speciaalbier te verkopen." "En om dat goed op de kaart te zetten, kwamen de ideeën voor dit speciaalbierfestival. En dan in het park met veel tappunten, een bandje erbij en veel gezelligheid. Het eerste festival was voor ons een sprong in het diepe. Het was kleinschalig, maar ook erg gezellig. Het was ook om meer naamsbekendheid te krijgen. Het evenement is nu uitgegroeid tot drie dagen." Texelse bierbrouwers TX en Texels staan ook op het festival. De brouwerijen lanceren vrijdag om 18 uur gezamenlijk een nieuw biertje: een fruitige 'red ale' met de naam Avondzon. De brouwmeesters hebben samen het recept ontwikkeld. Brouwerij TX produceerde het bier voor de blikjes en de Texelse Bierbrouwerij deed dat voor 'fust'.

"Er komt zelfs een oude vriendengroep van Heino uit Nieuweschans om achter de tap te staan" Sita Mijwaard