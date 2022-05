Bekende Texelse café-eigenaar Heino Huizing (52) overleden

Heino Huizing, café-eigenaar van het bekende café De Slock in Den Burg, organisator van menig Texels evenement en in 2019 nog verkozen tot Texelaar van het Jaar, is gisteren op 52-jarige leeftijd overleden. Texelaars betuigen massaal hun medeleven aan zijn familie.

Met een halve pagina in de Texelse Courant aan steunbetuigingen en honderden condoleances op de Facebookpagina van café De Slock kan worden gesteld dat Heino Huizing, hoewel geen geboren Texelaar, geliefd was op het eiland en dat zijn dood plotseling en als een schok binnenkomt.

Huizing werd geboren in Groningen, maar kwam meer dan twintig jaar geleden naar Texel. Sinds tien jaar runde hij met zijn vrouw Sita café De Slock in Den Burg. Ook organiseerde hij diverse festivals, zoals Texel Blues.

Van een bruin café, waar hoofdzakelijk Texelaars kwamen, werd het door Huizing een café voor Texelaar en toerist. "We zijn iedere dag open en iedereen is welkom", zo vertelde Huizing in 2019. "We hebben evengoed nog veel stamgasten hoor. En daar ben ik blij mee. Texelaars spijkeren mij bij waar het gaat om de Texelse nieuwtjes en de taal. Ik ben tenslotte Groninger van komaf."

"Heino is heel enthousiast", vulde zijn vrouw Sita aan. "Alles wat-ie organiseert en aanpakt, vloeit voort uit zijn enthousiasme. Daarnaast is hij Groninger en heeft-ie als sterrenbeeld Steenbok. Dus hij is ook heel eigenwijs en bokkig," zei ze met een lach.

Recht voor z'n raap

Huizing was voorstander - en betrokken bij - pogingen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren op Texel terug te dringen. "Ik heb ook op Terschelling en Ameland gewoond, maar op Texel voel ik me toch het meest thuis. Ze zijn hier gewoon puur en recht voor zijn raap. Als je raar doet, kraken ze je gelijk af. Ik hou van die helderheid. Niet van dat achterbakse."

De cafébaas is 52 jaar geworden. Café De Slock is de komende dagen beperkt geopend van 16.00 uur tot 21.00 uur om herinneringen op te halen aan Huizing of om op hem te proosten. De condoleance is maandagavond, en uiteraard ook in De Slock.