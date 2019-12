Cafébaas Heino is Texelaar van het Jaar: "Een rots in de branding"

TEXEL - "Ik sta niet gauw met de bek vol tanden, maar nu toch wel!" Dat is de eerste reactie van cafébaas Heino Huizing als hij te horen krijgt dat-ie is verkozen tot Texelaar van het Jaar.

Jan Willem Bakker, schapenboer en promotor van het Texelse schaap werd genoemd. Denise Betsema, succesvol veldrijdster maar betrokken in een dopingzaak was ook kanshebber. Of toch Corrie Eriks, de nieuwe schooldirecteur die OSG de Hogeberg uit een dal trok, of kapster Cocky die al vijftig jaar lang de Texelaars knipt en scheert. Zij werden het allemaal niet, want de meeste stemmen gingen naar Heino Huizing van café De Slock.

Afgelopen week deed Onze man op Texel van NH Nieuws, in samenwerking met de Texelse Courant, een oproep aan alle Texelaars om met voorstellen voor de Texelaar van het Jaar 2019 te komen. Wie had zich het meest onderscheiden dit jaar?

Heino is een geboren Groninger, maar kwam twintig jaar geleden naar Texel. Sinds tien jaar runt hij samen met zijn vrouw Sita café De Slock in Den Burg. Het café kwam dit jaar op nummer 35 in de Café Top 100.

Van een bruin café, waar hoofdzakelijk Texelaars kwamen, werd het een café voor Texelaar en toerist. "We zijn iedere dag open en iedereen is welkom", aldus Heino. "We hebben evengoed nog veel stamgasten hoor. En daar ben ik blij mee. Texelaars spijkeren mij bij waar het gaat om de Texelse nieuwtjes en de taal. Ik ben tenslotte Groninger van komaf."

Vanaf 1968 werd het een van de bekendste cafe's van Texel en heette het 'In den grooten slock'. Tien jaar geleden werden Heino en Sita de nieuwe eigenaren van het café en doopten ze het om in café De Slock.

Vorig jaar vierde café De Slock zijn 50-jarig bestaan. Het pand in hartje Den Burg heeft een roemrucht verleden. In de oorlog deed het dienst als hoofdkwartier van de NSB. In de jaren erna zat het Leger des Heils er en was er een garage in gevestigd.

Eén van de bekendste stamgasten is schrijver Theun de Winter, bekend van het Texelse alternatieve volkslied Terug naar de Kust. Hij komt iedere dag om klokslag 17.00 uur het café binnen. "Tussen 17.00 en 19.00 uur vind ik van die vervelende uren", vertelt hij. "Er is dan ook niks op tv. Ik vind het prettig om hier te zijn dan."

Gezelligheid

Ook de Amsterdamse schrijver Theodor Holman is regelmatig te vinden in café De Slock, sinds hij een tweede huis op Texel heeft. "Ik vind het hier echt geweldig en voel me hier thuis. Heino is het middelpunt van dit gezellige café. Fijn ook dat ze hier muziek uit mijn tijd draaien. Hier hoor je nog The Beatles en The Stones."

"Heino is heel enthousiast", zegt zijn trotse vrouw Sita. "Alles wat-ie organiseert en aanpakt vloeit voort uit zijn enthousiasme. Daarnaast is hij Groninger en heeft-ie als sterrenbeeld Steenbok. Dus hij is ook heel eigenwijs en bokkig" lacht ze.

Festivals

Heino zit in de organisatie van een aantal festivals op Texel: het Speciaalbier-festival, het Koningsdagfestival, het Haringfestival en Texel Blues-festival. "Blues vind ik gewoon een prachtige muziekvorm en we halen vaak mooie namen naar Texel toe", zegt Heino.