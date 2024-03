Kleine vissen kunnen straks in een bos schuilen voor rovers

"We zijn al in het Amstelmeer begonnen met de aanleg van twee grote broedeilanden. Daar komt straks plek voor sterns en aalscholvers. Nu we toch aan de slag zijn willen we meteen de biodiversiteit onderwater vergroten. Voor ons is de blankvoorn de ambassadeurvis in dit project. Ze moeten zich straks in het vissenbos goed kunnen voortplanten en verschuilen", zegt boswachter Melchior Sissingh.

De vissenbossen geven het hele ecosysteem in het meer meteen een boost. "Er is nu geen boom te vinden, de bodem is helemaal leeg door de oude wadgeul. Straks is er ook plek voor allerlei algen, wieren, zoetwatermosselen, waterdiertjes en insectenlarven."

