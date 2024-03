Meer dan honderd woningzoekenden vinden op Texel binnen paar maanden onderdak

Van de Belt was ook trots. Met name omdat het project vanaf de eerste plannen binnen twee jaar gerealiseerd wordt. "Dat is een ongelooflijke prestatie, dat komt bijna nergens voor." Hoe Texel dat samen met Rabo Smart Builds en woningbouwvereniging Woontij voor elkaar heeft gekregen, had hij geen antwoord. "Het gaat om focus en doelgerichtheid. En natuurlijk kneiterhard werken."

Ook de gemeenteraad had weinig tijd nodig om het plan goed te keuren. "Iedereen weet dat we op het eiland een enorm tekort hebben aan betaalbare woningen. En velen weten hoe lastig het is om aan de overkant te wonen en op het eiland te werken. Die woning moet ook op de plek staan waar het werk is."