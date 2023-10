Kleine Texelse dorpen kunnen uitbreiden: liefst 129 woningen erbij

De komende jaren wordt er in vier verschillende dorpen op Texel een fors aantal woningen gebouwd. Gemeente Texel en Stichting Woontij zijn verheugd dat er 129 woningen bij komen in Den Hoorn, Oosterend, De Cocksdorp en Oudeschild. Zij willen een snelle realisatie van in totaal 87 sociale huur- en 42 betaalbare koopwoningen.

Foto: Gemeente Texel en Woontij realiseren liefst 129 woningen in vier Texelse buitendorpen - NH Nieuws/Edo Kooiman

De partijen hebben een contract gesloten met Ooms Bouw & Ontwikkeling die het grote project moet gaan uitvoeren. Donderdagmiddag ondertekenden de drie partijen de contracten en zetten daarmee de eerste stap om deze samenwerking te bekrachtigen. "De urgentie voor het realiseren van meer betaalbare woningen op het eiland is hoog", zegt wethouder Remko van de Belt. "Met dit project en deze samenwerking maken we een grote stap om aan de woonbehoefte van de eilanders te voldoen."

De verwachting is dat de bouw halverwege volgend jaar start in Oudeschild. Op het voormalige voetbalveld aan de rand van het dorp komen 34 woningen (20 sociale huur- en 14 betaalbare koopwoningen). Aansluitend worden woningen in Den Hoorn gebouwd. Daar komen 32 woningen verdeeld over 12 betaalbare koopwoningen en 20 sociale huurwoningen. Naar verwachting worden in het eerste kwartaal van 2025 de woningen opgeleverd. In het najaar van 2024 staan er nog eens 63 betaalbare woningen op de planning in Oosterend (21 sociale huur- en 4 betaalbare koopwoningen) en De Cocksdorp (26 sociale huur- en 12 betaalbare koopwoningen). Raad van State Tegen de bestemmingsplannen voor beide dorpen zijn beroepschriften ingediend waarover de Raad van State zich nog moet buiten en een uitspraak gaat doen. Vanwege de urgente behoefte aan voldoende en betaalbare woningen op het eiland wordt er gekozen voor huizen die deels uit de fabriek komen. Dit is sneller en goedkoper, omdat je bijvoorbeeld minder afhankelijk bent van het weer tijdens de bouw. Elementen worden binnen in de fabriek gebouwd en als het ware als een bouwpakket naar Texel gebracht. De betaalbare woningen variëren in prijs van 220.000 tot 345.000 euro.

"Sociale woningbouw is niet de enige oplossing. Dan kunnen we eindeloos door blijven bouwen" Woontij-directeur Jan van Andel

Woontij bouwt 77 woningen en heeft 2500 mensen die zijn ingeschreven. "Deze zijn niet allemaal actief op zoek naar een woning", zegt Van Andel. "Deze groep die echt een woning zoekt bestaat uit ongeveer 500 mensen." "Starters kunnen niet allemaal een woning kopen. Dus er moet de nodige sociale woningbouw komen. De gemeente Texel steekt hiervoor echt de nek uit. Zij wil het maximaal maatschappelijk rendement nastreven. Dat is bewonderingswaardig, want er zijn maar weinig gemeenten die daar de eerste focus op hebben." Van Andel hoopt ook op een doorstroming in de woningmarkt. Dus dat huurders doorstromen naar een koopwoning. "Sociale woningbouw is niet de enige oplossing. Dan kunnen we eindeloos door blijven bouwen, maar dat lukt niet. We proberen ook te stimuleren dat mensen naar een koopwoning gaan. Wij kunnen dat niet alleen, we lopen tegen de grenzen van onze mogelijkheden. En ook de financiële middelen zijn er niet."

Omwonenden konden meedenken over de bouwplannen in participatiebijeenkomsten en hun bijdragen zijn meegenomen. Daarnaast vallen de woningen onder de huisvestingverordening. Dit betekent dat mensen die in aanmerking willen komen voor een woning maatschappelijk of economisch gebonden moet zijn aan het eiland. Kortom, ze moeten werken op het eiland. Het is nog niet bekend hoe de toewijzingsprocedure gaat lopen. "Daar moeten we nog goede afspraken over maken", zegt Van Andel. "We bouwen niet voor niets in de buitendorpen. Deze woningen zijn vooral voor de lokale behoeften bestemd. Ik wil wel kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Ook voor de leefbaarheid en sociale samenhang in het dorp is het belangrijk dat de inwoners verbonden zijn met elkaar."