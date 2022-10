Texel zet in op snelle realisatie van 222 flexwoningen aan rand van Den Burg

De gemeente Texel wil stevig inzetten op een snelle realisatie van maar liefst 222 tijdelijke woningen nabij Den Burg. De urgentie is hoog. Het doel is om eind volgend jaar al te starten met de realisatie van betaalbare woningen op het eiland. Het gaat vooral om woningen in de betaalbare klasse: 152 sociale huurwoningen en 70 middeldure huurwoningen die bedoeld zijn voor starters, gezinnen en spoedzoekers.

Het is de bedoeling dat de woningen op twee verschillende gebieden aan de Marsweg worden gebouwd. Het eerste gebied dat gaat worden ontwikkeld, wordt Marsweg Zuid genoemd. Dit grenst aan Buurtskap de Tuunen . Voor de ontwikkeling van dit gebied is de gemeente in gesprek met ontwikkelaar Rabo SmartBuilds en woningbouwvereniging Woontij. Met deze partijen is een intentieovereenkomst gesloten om het project voortvarend op te pakken en tot ontwikkeling te brengen.

Het tweede gebied, Marsweg Noord, ligt direct achter de Gamma aan de Abbewaal. Beide deelgebieden worden voor gemotoriseerd verkeer via de Marsweg ontsloten. De nieuwe woningen vallen onder de zogeheten huisvestingsverordening. Dit betekent dat mensen die in aanmerking willen komen voor een woning maatschappelijk of economisch gebonden moeten zijn aan het eiland. Bewoners van de vaste wal die graag op Texel willen wonen, maar geen binding hebben met het eiland, komen hiervoor niet in aanmerking.

Tijdelijke bouw

De woningen blijven niet permanent staan. Het gaat om tijdelijke bouw van 20 en 40 jaar. Maar alle woningen hebben wel de kwaliteit van permanente gebouwen en blijven tijdens de gehele exploitatieperiode betaalbaar. Na afloop van een afgesproken periode wordt de locatie teruggebracht naar het huidige gebruik, in dit geval landbouwgrond.

Voor Marsweg Zuid is deze periode 40 jaar, voor Marsweg Noord is dit 20 jaar. De prijs voor de sociale huurwoningen is maximaal 763 euro per maand. De prijs voor de middeldure huurwoningen is tussen de 763 euro en 1.000 euro per maand.

Voor het project worden gronden ingezet die de gemeente in het verleden heeft verworven voor de uitbreiding van Den Burg. Verder is voor Marsweg Zuid al ruimtelijk bepaald dat dit een locatie is voor woningbouw omdat het gebied in het huidige bestemmingsplan al bestemd is voor woningbouw. Voor Marsweg Noord is gekozen omdat deze locatie ruimtelijk gezien passend is binnen huidige stedenbouwkundige zichtlijnen.

Raad moet nog besluiten

De gemeenteraad dient nog te besluiten of zij geld beschikbaar wil stellen voor het project. In de regel geven woningbouwprojecten met alleen betaalbare woningen een negatief financieel resultaat. De gemeente wil kijken waar nog subsidie te halen valt. Zij klopt voor dit project daarom aan bij de provincie en het Rijk. Een voorbeeld van een subsidie waarop wordt ingezet is de zogenoemde Woningbouwimpuls.