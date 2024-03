Asperges zijn vroeg dit jaar, en dat komt goed uit

"Wij zitten lekker binnen en kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel water we geven", vertelt Sem Broersen in hun kas. In lange rijen kuubkisten vol aarde, laten de asperges her en der al hun kopjes zien. "De meeste buitentelers hebben nog geen asperges. Er zijn maar een paar die ze in de kas hebben. Die oogsten ook al, maar ze zijn nog erg schaars."

De asperges in de kwekerij die nu gestoken worden, zijn een lokaal ontwikkeld product. Niet alleen de teler, maar ook de asperge zelf komt uit Warmenhuizen. "Dit is de signus. Die is ontwikkeld door ontwikkelaar Bejo Zaden. Dat is ook het ras dat we gaan veilen met het eerste kistje."

Veiling

Traditioneel wordt elk jaar een symbolisch eerste kistje geveild. De opbrengst gaat naar het goede doel. "Dit wordt de vierde editie. We kiezen altijd iets wat in onze omgeving speelt. Een kennis van ons heeft te maken met de ziekte van parkinson. We zetten haar vrijdag 22 maart in het zonnetje en proberen dan zoveel mogelijk geld op te halen. Als er nog ondernemers zijn die mee willen doen, er zijn nog maar een paar plekjes vrij."