Blaricumse asperges in overvloed tijdens Aspergediner: "Feestje in ons eigen dorp"

Al meer dan tien jaar lang wordt er een Aspergediner gegeven in Blaricum. Een groot feest en traditie voor de bewoners van het dorp. Gister was de Blaricumse avond, zodat buren een gezellige avond konden beleven met elkaar, onder het genot van een asperge. Alle ingrediënten voor een erg Gooise avond.

Een week in juni wordt de Akker in Blaricum omgetoverd tot een aspergeparadijs. Een grote tent wordt opgezet en meer dan 2000 kilo asperges worden tijdens deze week gegeten. Al meer dan tien jaar organiseren Maarten en Caroline Beuningh dit festijn en inmiddels Blaricumse traditie.

Gisteravond was er een speciale Blaricumse avond. Het was één grote Gooise bedoeling, waarbij buren met elkaar konden dineren. Deze avond is bedacht om het dorp dichterbij elkaar te brengen. "Het is een jaarlijks feestje in ons eigen dorp, dus daar moeten we van genieten" laat een buurtbewoner weten.

Agrarische roots

De asperges worden niet alleen in Blaricum gegeten, maar ook gekweekt. Burgemeester van Blaricum Barbara de Reijke is naast burgemeester ook onderdeel van het bestuur van de agrarische stichting. Barbara stimuleert de kweek van de groenten in deze buurt: "Het niet alleen hier lekker asperges eten, maar ze worden hier ook vlakbij gekweekt. Dat verwacht men niet van Blaricum, dat we ook juist die agrarische roots hebben hier. Dat maakt het heel bijzonder."