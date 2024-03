EU haalt Russische miljardair van gekraakt herenhuis Vossiusstraat van sanctielijst

De advocaat van de krakers heeft haar cliënten aangeraden om uit het huis te vertrekken. Volgens Heleen over de Linden is vanaf vrijdag, als Volozj van de sanctielijst wordt afgehaald, alles weer van de miljardair. "Wat bevroren is, wordt ontdooid. Hij kan dan weer alles met zijn pand doen wat eerst niet mocht, zoals opknappen en verkopen. En opknappen zal zeker nodig zijn nu de krakers er een tijd hebben gewoond." Het laatste woord is er volgens de advocaat nog zeker niet over gezegd. "Volozj heeft laten zien hoe belangrijk deze woning voor hem is. Hij zal hoogstwaarschijnlijk met een schadeclaim komen."

Voor de miljardair is Amsterdam nu over het algemeen een gewilde locatie. Na zijn vertrek bij Yandex is het bedrijf begonnen met de verkoop van de Russische activiteiten, zoals de zoekmachine, en wil een doorstart maken onder een nieuwe naam in Amsterdam. Of dat met Volozj is, is nog niet duidelijk.