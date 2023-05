Krakers Vossiusstraat winnen ook hoger beroep van Russische miljardair

De krakers van het pand aan de Vossiusstraat in Zuid zijn voor de tweede keer door een rechter in het gelijk gesteld. De eigenaar van het pand, de Russische miljardair Arkady Volozj, staat op de Europese sanctielijst. Volgens het gerechtshof is dat reden genoeg om de krakers voorlopig te laten zitten in de gekraakte woning.

In november vorig jaar kregen de krakers van het herenhuis aan het Vondelpark al in een kort geding te horen dat zij mochten blijven. Volgens de rechter hoefde het pand niet ontruimd te worden omdat de bezittingen en tegoeden van Volozj, oprichter van de Russische zoekmachine Yandex, bevroren zijn.

De Russische miljardair staat op de Europese sanctielijst omdat zijn bedrijf zoekresultaten zou hebben gemanipuleerd. Hij zou via de zoekmachine propaganda hebben verspreid en zoekresultaten over de oorlog met Oekraïne wegfilteren.

'Family home'

Na het kort geding spande Volozj via zijn Nederlandse advocaat een hoger beroep aan. Tijdens de zitting stond de vraag centraal of het pand voor persoonlijk gebruik was of niet. Omdat Volozj op de sanctielijst staat zou er geen financieel voordeel uit zijn bezittingen mogen voortvloeien. Echter stelde de advocaat van de Rus dat de woning werd gebruikt als 'family home'. Daarnaast zouden er op het moment van kraken werkzaamheden in het pand bezig zijn en stond het pand dus niet leeg. De aannemer kon door de krakers niet doorwerken aan de verbouwing.

Tijdens het kort geding werden die standpunten al door de voorzieningenrechter verworpen. Omdat het onvoldoende aannemelijk was dat Volozj met zijn gezin snel gebruik gaat maken van het pand en omdat het voortzetten van de verbouwingswerkzaamheden in strijd is met de sancties. Het hof is het met de voorzieningenrechter eens. Als de krakers zouden worden ontruimd zou dat leiden tot ongerechtvaardigde leegstand. De krakers hoeven voorlopig daarom niet de woning te verlaten.

Overlast

Wel werd er tijdens de zitting duidelijk dat de krakers regelmatig feestjes en andere activiteiten organiseren met veel mensen. Volgens de advocaat van Volozj zorgt dat voor veel overlast in de buurt. Het hof is het wel met dat punt eens. "Het huisrecht van de krakers is geen vrijbrief voor dergelijke activiteiten. Bovendien mogen ook krakers geen overlast veroorzaken." De krakers moeten van het gerechtshof rekening houden dat zij, als ze overlast blijven veroorzaken, alsnog ontruimd kunnen worden.

De advocaat van Volozj laat weten dat de Rus bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland, in beroep gaat tegen de uitspraak. "De inhoud van deze zaak is absoluut zwart-wit. Het gaat hier om een aanvankelijk verkeerde toepassing van de Europese sanctiemaatregelen en daarmee gepaard gaande schending van de eigendomsrechten van de familie. Het schept een alarmerend precedent dat gevolgen kan hebben voor elke eigenaar van onroerend goed in Nederland."