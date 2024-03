Russische internetondernemer van EU-sanctielijst, wil terug naar Vondelpark-villa

De Europese Unie haalt internetondernemer Arkadi Volozj van de sanctielijst. Dat staat in een besluit dat vanochtend werd gepubliceerd. In Nederland bezit Volozj onder meer een miljoenenpand aan het Amsterdamse Vondelpark. Door de sancties mocht hij dat niet verkopen, verhuren of verbouwen. Krakers maakten gebruik van de situatie en bezetten het pand al anderhalf jaar.

Volozj is de oprichter en voormalig topman van het Russische techbedrijf Yandex. Dat is onder meer bekend van de populairste zoekmachine van het land, een taxiservice en een maaltijdbezorgdienst. De EU beschuldigde de nieuwstak van Yandex van het censureren van kritische berichtgeving over de Russische invasie.

Volozj' rol bij Yandex leverde hem in 2022 een plekje op de sanctielijst op.

'Barbaarse oorlog'

Sindsdien gebeurde er veel. De in Israël woonachtige Volozj stapte op als topman van Yandex en deed afstand van zijn stemrecht. Bovendien veroordeelde hij vorig jaar zomer in duidelijke woorden de oorlog in Oekraïne. "De Russische invasie van Oekraïne is barbaars, en ik ben er categorisch tegen", schreef hij in een schriftelijke verklaring.

Volozj is daarmee een van weinige gesanctioneerde Russen die zich fel uitspraken tegen het Kremlin. Hij probeert al langere tijd via verschillende procedures van de Europese sanctielijst te komen.

De - in zijn ogen onterechte - sanctionering zorgt ervoor dat Volozj onder meer de EU niet mag inreizen en dat zijn huis aan het Amsterdamse Vondelpark bevroren is. Door die bevriezing verloor de internetondernemer meerdere rechtszaken tegen de krakers die in zijn huis wonen.

"Het huis bezoeken is een van de punten die hoog op zijn lijstje staan om weer te doen zodra de sancties zijn opgeheven", vertrouwde een bron dicht bij Volozj de NOS onlangs toe.

Yandex splitst

De stap van de EU werpt de vraag op of Volozj ook weer een rol gaat krijgen in het bedrijf dat hij ooit oprichtte. Nadat hij opstapte als topman hebben zijn oud-collega's een plan bedacht om Yandex op te splitsen en de Russische activiteiten te verkopen. Het deel dat overblijft wil vanuit Amsterdam werken aan onder meer de technologie van zelfrijdende auto's.

In februari werd bekend dat er na een lange zoektocht een overeenkomst is gesloten met Russische kopers. De zoekmachine, maaltijddiensten en andere activiteiten die achterblijven leveren zo'n 5,2 miljard dollar op. Daarnaast betalen de kopers een speciale vertrekbelasting aan de Russische schatkist.

Zodra de deal helemaal rond is, zal het bedrijf dat overblijft in Nederland verder gaan onder een andere naam.