Fabrikanten van fatbikes zijn opgevoerde fietsen zat, maar het blijft een 'kat-en-muisspel'

Ook geldt er nu nog geen verbod op het hebben van een opvoerset. Je mag deze alleen niet gebruiken. Volgens de fabrikanten staat de politie daardoor machteloos als de tool bij de controle wordt uitgeschakeld,

Helmplicht en minimumleeftijd?

Over een helmplicht zijn fabrikanten niet enthousiast. Dat zal er volgens de vier partijen voor zorgen dat mensen minder snel kiezen voor een elektrische fiets en daardoor meer met de auto gaan. En om een minimumleeftijd van 16 jaar staan de fabrikanten ook niet te springen. "Er zijn veel mensen die op een normale manier gebruik maken van de e-bike", aldus Niels Willems, ook eigenaar van een van de merken. Op die manier zouden 'de goeden onder de kwaden lijden'. "Al is het wel gek dat een zesjarige ook op een e-bike mag rijden."

Eigenbelang

Op de vraag of de fabrikanten met deze maatregelen zijn gekomen om ervoor te zorgen dat hun product niet van het fietspad hoeft te verdwijnen, antwoordt Van Beusekom: "Tuurlijk willen we dat de fietsen niet van de weg af gaan. We zijn marktpartijen en dit doen we ook uit eigen belang, maar het is ook een oproep aan alle partijen om samen te werken en impact te hebben voor een veiliger fietspad."