De Peiling: E-bikes mogen niet harder dan 20 kilometer per uur

Iedere dag raken minstens zeven fietsers in Amsterdam gewond in het verkeer. In 2022 ging het in totaal om ruim 2.500 fietsers, die zodanig gewond raakten dat er een ambulance bij moest komen. Dat is bij bijna de helft van alle verkeersongelukken in de stad. Het omlaagbrengen van de maximumsnelheid voor auto's naar 30 kilometer per uur moet soelaas brengen, maar is er ook een ander probleem: de verschillen in snelheden tussen e-bikes en 'gewone' fietsen.

Als een ambulance in Amsterdam moet uitrijden voor een verkeersongeval, is het slachtoffer in meer dan de helft van de gevallen (52 procent) een fietser. Dat blijkt uit een analyse van alle verkeersongevallen in 2022 waarbij een ambulance moest worden ingezet, gebaseerd op anonieme data van de Regionale Ambulancevoorziening Amsterdam in samenwerking met VeiligheidNL.

Uitgedrukt in het aantal verkeersdoden per afgelegde kilometer bijvoorbeeld, is het risico om als fietser in het verkeer te overlijden ruim acht keer zo hoog als het risico voor inzittenden van een auto.

Wat is hieraan te doen vragen we vandaag in de Peiling: moet de maximumsnelheid voor fietsers omlaag, naar 20 km per uur? Of moeten er overal in de stad gescheiden fietspaden komen? Of is het probleem dat er te grote snelheidsverschillen op het fietspad zijn, en moeten we alle e-bikes en fatbikes naar de weg verbannen?