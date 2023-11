Fietser op e-bike met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met taxi op Beethovenstraat

Op de Beethovenstraat in Zuid is rond 13.30 uur, ter hoogte van de Willem Kesstraat, een fietser op een e-bike na een aanrijding met een taxi gewond geraakt. De fietser is door de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Volgens getuigen gaat het om een minderjarig meisje dat is aangereden.