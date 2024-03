Celstraf voor bewusteloos slaan bejaarde Enkhuizen: lagere straf dan geëist

Het slachtoffer liet in een emotionele slachtofferverklaring twee weken geleden weten hoeveel impact de mishandeling heeft gehad. "In het bijzijn van mijn vrouw ben ik in elkaar geslagen. Ze heeft moeten toekijken hoe ik op de grond viel en roerloos bleef liggen. Ze heeft om hulp moeten roepen en in angst geleefd."

Zelf betuigde Quinten H. meerdere malen spijt van zijn daad. "Ik schaam me kapot, het had niet mogen gebeuren." Volgens de officier van justitie was er sprake van poging tot doodslag en was er 22 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, geëist.

De rechter komt uiteindelijk tot een lagere straf: 376 dagen (bijna dertien maanden), waarvan 100 dagen (ruim drie maanden) voorwaardelijk. Ook moet H. dus een schadevergoeding van 1.100 euro betalen.

ADHD-stoornis

Volgens de rechter is vanwege de ernst van de mishandeling, een langere celstraf gerechtvaardigd. Maar wordt er ook rekening mee gehouden dat de verdachte door een ADHD-stoornis verminderd toerekeningsvatbaar is. "Daarnaast ziet de rechtbank ook dat de verdachte gemotiveerd is om zijn leven een positieve wending te geven en spijt heeft van wat er is gebeurd", luidt het besluit.

Mede daarom vindt de rechter een deels voorwaardelijke gevangenisstraf passend, met een proeftijd van twee jaar. In deze periode moet de man zich laten behandelen voor zijn stoornis, begeleid wonen en zinvolle dagbesteding hebben.

Of er nog een hoger beroep volgt, is onduidelijk. Het OM laat weten het vonnis eerst nog te gaan bestuderen. Daarvoor heeft het, net als Quinten H., twee weken de tijd.