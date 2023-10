Verdachte sloeg bejaarde Enkhuizer (75) bewusteloos en schopte hem tegen het hoofd

Amsterdammer Quinten H. (24) wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat kwam naar voren tijdens een tussentijdse zitting in de Haarlemse rechtbank. In juni van dit jaar zou hij een 75-jarige man uit Enkhuizen tegen de grond hebben geslagen en hem vervolgens tegen het hoofd hebben getrapt.

Terug naar 17 juni van dit jaar. Het slachtoffer loopt met zijn vrouw op de stoep bij de Van Bleiswijkstraat. Van de andere kant komt H. op zijn skateboard aanzetten. Volgens zijn advocaat Sicco Wester gaat het echtpaar eerst opzij, maar gaat het slachtoffer op het laatste moment weer terug om de skateboarder te blokkeren. Daarna gaat het gruwelijk mis.

Schoenafdruk te zien in het gezicht

Het slachtoffer wordt neergeslagen door H. en ligt bewusteloos op de grond. "Daarna werd hij zo hard geschopt dat het profiel van de schoen op zijn gezicht te zien was. Het is zinloos, fors geweld waarbij een bejaarde man het moest ontgelden", aldus de officier van justitie.

De advocaat van de verdachte erkent dat de reactie van zijn cliënt te ver ging, maar vindt de aanklacht van poging tot doodslag te ver gaan. Wat hem betreft kan Quiten H. uit zijn voorarrest worden vrijgelaten. Ook omdat het beter voor hemzelf is.

Op vrije voeten voor plek in zorgwoning

"Zijn oud-werkgever is bereid hem weer in dienst te nemen. Ook is er een beleid zorgwoning voor hem beschikbaar, waar hij lange tijd voor heeft geknokt. Als hij nu langer vast moet blijven zitten, is hij die plek kwijt en staat hij op straat", aldus Wester.

Voor het Openbaar Ministerie is het ondenkbaar dat hij tussentijds op vrije voeten komt. "Als je de foto’s van de man zou zien, snap je niet dat dit verweer door de advocaat wordt gevoerd.

Onduidelijk is waar de agressie vandaan kwam. Er ligt ook nog geen persoonlijkheidsonderzoek en een plan van aanpak. Dat is wel nodig", verweerde de officier van justitie zich. Wanneer dat persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd, is onduidelijk.

'Spijt van hoe ik heb gehandeld'

Hoe het nu met het slachtoffer gaat is onbekend. Hij wordt in december nog een keer gehoord. Zelf gaf Quinten H. overal aan te willen werken. "Ik heb enorm veel spijt van hoe het is gelopen en hoe ik heb gehandeld. Ik heb er veel over nagedacht. Ik wil alle kansen aanpakken om mezelf te verbeteren en een nieuwe kans te krijgen. Ook hoop ik vrij te komen, zodat ik de zorgwoning kan betrekken."

Of hij tussentijds vrijkomt, wordt morgen bekend. Zo niet, dan gaat de rechtszaak op 11 december verder met opnieuw een tussentijdse zitting.