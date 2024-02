Forse celstraf geëist tegen skateboarder na mishandeling Enkhuizen: "Schaam me diep"

"Ik schaam me kapot, het had niet mogen gebeuren", zegt Quinten H. De Amsterdammer zit dinsdagmiddag tegenover een driekoppige rechtbank in Alkmaar. In juni 2023 wordt een 75-jarige man op de Van Bleiswijkstraat zomaar ernstig mishandeld door H. Het incident leidde tot veel ophef in Enkhuizen.

Onder de aanwezigheid van de familie van het slachtoffer probeert de rechter dinsdagmiddag te begrijpen hoe de 25-jarige tot zijn gedrag kwam. H. heeft zijn daad inmiddels bekend. Zijn zwarte gympen tikken zenuwachtig op en neer, hij neemt een slok water. "Ik heb één keer met mijn vuist geslagen, en één keer geschopt", zegt hij tegen de rechter. "Ik heb niet meermaals tegen zijn hoofd gestampt."

"Het zag er best heftig uit", reageert de rechter daarop, daarbij verwijzend naar de voetafdruk in het gezicht, blauwe plekken en scheurwonden. "En dat komt door één klap?", voegt ze eraan toe. "Ja", antwoordt hij. "Het is allemaal heel snel gegaan."

Geen aanleiding

Er leek geen enkele aanleiding te zijn voor de geweldsexplosie op de middag van 17 juni 2023. Het slachtoffer loopt dan nietsvermoedend met zijn vrouw naar de auto. Ze hebben net ‘gezellig gewinkeld’. Van de andere kant komt H. - "Ik had die dag al aardig wat gedronken" - op zijn skateboard aanzetten. Een paar seconden later gaat het gruwelijk mis, aldus het OM. "Het slachtoffer wordt neergeslagen en valt bewusteloos op de grond. Een explosie van geweld tegen een kwetsbaar en weerloos persoon."

Volgens de verdachte had de Enkhuizer hem een elleboog in zijn zij gegeven, waardoor hij bijna ten val kwam. Dat maakte hem boos, verklaarde hij tegenover de rechter. "Maar mijn reactie was buiten proportie en daar heb ik spijt van. Ik schaam me diep. Ik ben eerst weggegaan, maar later teruggegaan om mijn excuses aan te bieden. Ik heb gekeken hoe het met hem ging."

Onder de radar blijven

Tegen een omstander die H. aansprak, zou hij hebben geroepen: ‘Hij ging niet aan de kant, dus ik heb hem naar de grond gehengst.’ Ook worden er chats voorgelezen waarin H. aan vrienden vertelt wat hij had gedaan. ‘Ik heb een man gehooked.’ En: ‘Hij zat helemaal onder het bloed.’

Volgens justitie probeerde de Amsterdammer daarna onder de radar te blijven. Door een anonieme tip kon hij vier dagen later alsnog worden opgepakt. Sindsdien zit H. in de gevangenis.

Van geluk spreken

De Enkhuizer zei in een slachtofferverklaring dat hij van geluk mag spreken dat hij dit nog kan navertellen. "Uit het niets ben ik bewusteloos geslagen en tegen mijn hoofd geschopt, en dat op klaarlichte dag", zei het slachtoffer emotioneel.

Ook voor zijn vrouw was het een heftige gebeurtenis, vertelde hij. "In het bijzijn van mijn vrouw ben ik in elkaar geslagen. Ze heeft moeten toekijken hoe ik op de grond viel en roerloos bleef liggen. Ze heeft om hulp moeten roepen en in angst geleefd."

Voldoende bewijs

Op de officier van justitie maakt het allemaal weinig indruk. Volgens hem is er voldoende bewijs om H. te veroordelen voor poging tot doodslag. "Uit het niets en om niets wordt het slachtoffer meermaals hard geslagen en geschopt. En de verdachte? Die vlucht weg en overlegt met vrienden dat hij het beste onder de radar kan blijven om niet gepakt te worden."

Advocaat Sicco Wester bepleitte de Amsterdammer vrij te spreken van poging tot doodslag. Mishandeling vond hij wel bewezen.

De officier eiste een celstraf van 22 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.