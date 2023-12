Man die Enkhuizer (75) sloeg en tegen het hoofd schopte heeft spijt, maar komt niet vrij

Amsterdammer Quinten T. blijft langer in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht een bejaarde Enkhuizer bewusteloos te hebben geslagen en vervolgens onder meer tegen het hoofd te hebben geschopt. Hij betuigde opnieuw spijt, en wilde graag vrijgelaten worden om zijn leven te kunnen oppakken. Maar daar ging de rechter niet in mee.

De advocaat van T., Sicco Wester, vertelde dat zijn cliënt al zes maanden vast zit en dat er wat hem betreft geen bezwaren zijn om hem nog langer in voorarrest te houden. "Hij wil graag aan het werk, een eigen woning zoeken. Maar de plek waar hij begeleid kon wonen, kon niet langer vastgehouden worden. En een baan als dakdekker is inmiddels aan iemand anders vergeven. Maar hij kan nu bij zijn vriendin en haar moeder terecht. Daar kan hij met een gerust hart zoeken naar een dagbesteding. Ook heeft hij een behandelaar die hem kan helpen."

'Met grof geweld ingetrapt op een bewusteloze man'

De oproep tot vrijlating leidde bij de officier van justitie opnieuw tot irritatie. "Er is met grof geweld ingetrapt op het hoofd van een op dat moment bewusteloze man. Het profiel van de schoen van de verdachte stond nog in het gezicht. Dat is een heftig feit wat de rechtsorde schokt en blijft schokken."

Volgens het Openbaar Ministerie ontstond het geweld op 7 juni vanuit het niets. Quinten T. passeerde op de stoep van de Van Bleiswijkstraat met zijn skateboard het slachtoffer en zijn vrouw. T. heeft verklaard dat de man hem probeerde te duwen en dat hij daarop reageerde.

De officier benadrukte dat de verdachte bekend is met agressie en dat in het reclasseringsrapport staat dat er sprake is van recidivegevaar. Ook werden chats voorgelezen waarin T. aan vrienden vertelde wat hij had gedaan.

Spijt van daad

De verdachte gaf opnieuw aan spijt te hebben van zijn daad en dat hij tot de inhoudelijk behandeling graag op vrije voeten wilde komen. Maar daar ging de rechter uiteindelijk niet in mee.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is onbekend. Hij wordt deze maand nog een keer als getuige gehoord. De zaak gaat verder op 27 februari met de inhoudelijke behandeling. Dan zal duidelijk worden welke straf tegen de Amsterdammer wordt geëist.