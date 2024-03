Projectontwikkelaar mag beginnen met voorbereiding chaletbouw camping Sandevoerde

De aanlegvergunning geeft de ontwikkelaar de vrijheid sleuven te graven voor het leggen van elektriciteitskabels en maatregelen te treffen voor de aanleg van een recreatieplas.

Recreanten van camping Sandevoerde vrezen dat er straks geen plek meer voor hun is en dat de ouderwetse kampeerplaats verandert in een chique bungalowpark. "Want waarom zou je voorbereidende werkzaamheden treffen als je niet van plan bent te bouwen?", vraagt Geert Sijtzema zich af namens de Vereniging Sandevoerde, waarin de kampeerders zich hebben georganiseerd.

Brief

Het verlenen van de vergunning aan de nieuwe eigenaar van het kampeerterrein in de duinen is al de tweede klap in één week voor de voornamelijk uit Amsterdam afkomstige recreanten. Een paar dagen geleden ontvingen ze een brief waarin de ontwikkelaar Sandevoerde Ontwikkeling de contracten met de kampeerders met ingang van volgend jaar opzegt. Ze hebben daartegen gerechtelijke stappen aangekondigd.

