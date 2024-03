Zwanenwater deels dicht door hoge waterstand: kwetsbaar natuurgebied in gevaar

Door de vele regen van de afgelopen tijd staat het water hoog in Het Zwanenwater. Zo hoog, dat enkele wandelpaden niet bruikbaar zijn en voorlopig zijn afgesloten. "Ik werk hier nu 33 jaar en dit heb ik nog niet meegemaakt", vertelt een medewerker van Natuurmonumenten. "Het water heeft hier sinds 1962 niet zo hoog gestaan. Dan moeten de wandelaars even wijken, maar kom over een paar maanden terug, want dan is het hier weer prachtig."

Van paden af

Het Zwanenwater is een zeer kwetsbaar natuurgebied en de gevolgen van verstoring zijn groot. "De verstoring komt van mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Dit gebeurt vooral nu het water zo hoog staat en bezoekers van het pad af gaan om de ondergelopen stukken te vermijden", zegt Natuurmonumenten. "Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur. De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren."