Texels archief onder water, honderden portretfoto's beschadigd: "Ons hart huilt"

Honderden historische foto's zijn op Texel beschadigd of verloren gegaan. Het portrettenarchief van de lokale Texelse Courant staat deels onder water. Dit komt waarschijnlijk door een scheur in de keldervloer - gecombineerd met de vele regenval van de laatste tijd. "Het is redden wat er te redden valt."

"Gelukkig hadden we de nieuwsfoto's al eerder naar boven verplaatst", zegt hoofdredacteur Job Schepers van de Texelse Courant. Alles wat op de grond stond, was al uit de archiefkluis.

De portretfoto's stonden hoger gelegen op pallets, maar het water in de kelder bleef stijgen. Dat water komt van beneden, waarschijnlijk via een scheur, omhoog zetten. Het grondwater staat erg hoog na de vele regenval op het eiland. "De kelder staat nu zo'n vijftien centimeter onder water. Nu het is blijven stijgen is het onderste deel van de portretten in het water komen te staan. Bij papier trekt het vanzelf omhoog."

Honderden foto's

Het gaat om portretfoto's vanaf de jaren 60. Volgens Schepers is het slechts een klein deel van het archief dat beschadigd is geraakt, maar evengoed gaat het om honderden foto's. "Ons hart huilt. Zonde dat dit soort juweeltjes beschadigd of verloren zijn gegaan, het zijn prachtige tijdsbeelden."

Alle foto's liggen nu, verspreid over de redactie, te drogen (bekijk hieronder in de video).