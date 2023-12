Zien: natuurgebieden op Texel ondergelopen door vele regenval

Niet alleen bij de grote rivieren is er sprake van wateroverlast, ook op Texel zijn door de vele regenval meerdere stukken land onder water gelopen. Diverse natuurgebieden staan al blank. "Er valt zo veel regen in korte tijd, dat het water geen tijd krijgt om weg te lopen", zegt woordvoerder Marsja Ros van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het is niet één plek waar er plassen water liggen, of waar het soms zelfs helemaal overstroomd is. Zo stond voor het weekend de grote parkeerplaats bij Paal 28 in De Cocksdorp blank, is een stuk bos langs de Ploeglanderweg - tussen Den Burg en De Koog - overstroomd en is het ook op andere plekken in het bos erg nat en modderig.

In de Texelse duinen is de wateroverlast ook aanzienlijk, in de video hierboven is te zien hoe er zelfs tijdelijke meertjes zijn ontstaan. Ook diverse fietspaden zijn ondergelopen, zoals langs de Ruijslaan in De Koog waardoor fietsers en scooters over de autoweg moeten rijden.

"De wateroverlast is op zich niet uniek", zegt woordvoerder Marsja Ros van het Hoogheemraadschap. "De hoeveelheid regen van afgelopen twee maanden is dat echter wel. Zodra het veel regent staat er op plekken wel vaker water, alleen krijgt het water nu geen tijd om weg te lopen. Het moet allemaal via de bodem weglopen, want er zijn geen sloten."