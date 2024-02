Wateroverlast desastreus voor Texelse sportvereniging: leden blijven weg en kantine verzakt

De Texelse sportvereniging De Koog luidt de noodklok. De vereniging heeft een brandbrief naar de gemeente gestuurd vanwege de enorme wateroverlast op het sportcomplex aan de Boodtlaan. Naast dat er op het veld niet gespeeld kan worden, verzakt de kantine door het overtollige water. "Doordat er al zo lang niet meer thuis gevoetbald wordt, zijn er leden die niet meer komen opdagen", aldus secretaris Wouter Kuip.

Een groot deel van het speelveld staat onder water. - Foto: NH Media/Sportvereniging De Koog

Het is dus kommer en kwel bij de kleine voetbalclub. En het ziet er voorlopig niet naar uit dat er enige verbetering komt in de situatie. Het bestuur zit met de handen in het haar en heeft als uiterst redmiddel een brief naar het Texels college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gestuurd. Daarin wordt om hulp gevraagd. "We zijn inmiddels ruim drie maanden met man en macht bezig om de wateroverlast enigszins te beperken", aldus Kuip. Het veld ligt tegen de bosrand aan en beschikt niet over een gedegen drainage. "Al ons noeste werk wordt met iedere regenbui weer teniet gedaan. Week na week moeten we wedstrijden en trainingen aflasten." De voetbalcompetitie komt daarmee ernstig in het geding. "Je kunt namelijk niet iedere week zomaar bij andere verenigingen terecht. Daarbij kampen andere verenigingen óók geregeld met wateroverlast en onbespeelbare velden." De club speelt het liefst op eigen veld met aanmoediging van het publiek. "Maar op deze manier kan er geen thuiswedstrijd meer gevoetbald worden." Tekst gaat verder onder de foto.

De rode lijn bij het dak geeft aan dat de kantine in het midden verzakt. - Foto: NH Media/Sportvereniging De Koog

Dat is niet het enige. Ook de kantine is aan de veldzijde aan het verzakken vanwege het water dat onder de kantine spoelt. "Dit zorgt voor paalrot, waardoor de balklaag en ook de vloer in elkaar zakt." De veiligheid komt volgens Kuip daardoor ook in het geding. "In de kantine hebben we al meerdere keren stroomuitval gehad, vanwege het water dat onder en in de vloer kortsluiting veroorzaakt. Om dan nog maar niet te spreken over een toename van mogelijk brandgevaar." De vrijwilligers proberen het water weg te pompen. "Daardoor begint ook het straatwerk op meerdere plekken te verzakken." Bezoekers die de kantine willen betreden, moeten hoge laarzen aan. "De ingang en nooduitgangen zijn na een flinke bui niet meer te bereiken." Tekst gaat verder onder de foto.

Het overtollige water voor de kantine. - Foto: NH Media/Sportvereniging De Koog

Financieel heeft dat ook gevolgen voor de club. Want week na week gaan trainingen en wedstrijden niet door. De kantine blijft gesloten, waardoor de vereniging ook de nodige (bar)inkomsten misloopt. Ook het internationale pupillentoernooi dat op 16 en 17 maart is gepland, gaat niet door. Vorig jaar bestond het deelnemersveld uit pupillen van bekende clubs, zoals Feyenoord, Excelsior, Ajax, Heerenveen, Sparta, FC Utrecht, KV Mechelen, RC Genk en Club Brugge.

"Blijven wij huur betalen voor een veld waarop niet gevoetbald kan worden?" Wouter Kuip, secretaris SV De Koog

De moraal van verschillende voetballers neemt af zolang er niet meer thuis gevoetbald wordt. Sommigen komen daardoor ook niet meer opdagen. En niet alleen bij de leden, ook de sponsoren die een reclamebord hebben hangen, beginnen volgens Kuip al 'te morren' over hun bijdragen. "De eerste termijn veldhuur voor dit lopende seizoen hebben we aan gemeente Texel betaald. We hebben dit seizoen echter nog vrijwel geen thuiswedstrijd kunnen spelen. Tevens rijst de vraag: blijven wij huur betalen voor een hoofdveld en trainingsveld waarop niet gevoetbald kan worden?"

"We hebben het gevoel dat we door de gemeente en Staatsbosbeheer aan ons lot worden overgelaten" Wouter Kuip, secretaris SV De Koog