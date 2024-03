'Datacenters moesten er koste wat kost komen'

Onderzoeksbureau Berenschot wijst er in het rapport ook op dat de gemeente Hollands Kroon weliswaar een consistente visie doorvoerde, maar daarbij niet inspeelde op bijvoorbeeld de energietransitie en negatieve aspecten van datacenters wegliet.

"Het tijdsbeeld is daarin wel heel bepalend geweest", zegt Alexander Bügel. "Inmiddels kijken we naar meer dan alleen de economische voordelen, maar nemen we de maatschappelijke impact ook mee. In het rapport is te lezen dat dat eerder niet is gebeurd."

Bügel zat in de begeleidingscommissie van het datacenterrapport en wil volgende maand tijdens de inhoudelijke bespreking dieper ingaan op de conclusies. Maar hij verzekert dat het rapport niet ergens onderin een lade belandt. "Hoe kunnen we de fouten die nu zijn gemaakt in de toekomst voorkomen? En ook: wat kunnen we er als gemeenteraad van leren en hoe pakken we als raad zelf onze rol? Want ook daarin zijn dingen niet goed gegaan."

Geëscaleerd

Hoewel de onderzoekers geen misstanden hebben geconstateerd, is de discussie over de komst van de datacenters in 2020 wel geëscaleerd. Het college erkent in een reactie dat het te weinig het gesprek aan is gegaan met bewoners en de gemeenteraad. Ook geeft het college toe dat er onvoldoende is meebewogen met de veranderende maatschappelijke opinie over datacenters.

