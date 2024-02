Bezwaren tegen datacenter Microsoft Middenmeer afgewezen door rechter

De bezwaren van stichting Red de Wieringermeer tegen de bouw van een nieuw datacenter van Microsoft zijn door de rechter afgewezen. Het datacenter komt op het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. De stichting claimde dat het datacenter daar niet mag komen, omdat het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog ermee wordt bedreigd. Saillant detail: de zaak speelde terwijl het datacenter al bijna af is. Het moet over een paar maanden operationeel zijn.

Over een paar maanden moet het nieuwe datacenter van Microsoft operationeel zijn - Foto: NH Media / Kelly Blok

In december werd de zaak tegen Microsoft behandeld voor de bestuursrechter. Jan Dekker en Jan Meijles waren met een aantal 'medestrijders' naar de rechtbank gekomen om hun geluid te laten horen. Ze beseften dat de zaak vooral voor de bühne was, en dat de kans klein was dat ze in het gelijk zouden worden gesteld. Met name omdat het datacenter er al praktisch staat. Maar ze konden niet eerder in actie komen. "Toen werd begonnen met de bouw was er een gedoogvergunning afgegeven", zei Jan Dekker toen tegen NH, die bij de zaak was. "Daar konden wij niet tegen in beroep, maar Microsoft kon al wel beginnen met bouwen. Toen de omgevingsvergunning definitief was verleend, stond driekwart van het datacenter al." In zekere zin wilden ze met de rechtszaak ook een punt maken. Dat ze niet zomaar met alles akkoord gaan. "Als we nergens piketpaaltjes slaan, blijven we achter de feiten aanlopen."

'De stichting kan alleen een beroep doen op een norm als die norm ook bedoeld is om haar belangen te beschermen' Bestuursrechter rechtbank Noord-Holland