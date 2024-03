Kritiek op rol gemeente bij komst datacenters: "Burgers hadden meer betrokken moeten worden"

Maar Hollands Kroon heeft niet alleen maar fouten gemaakt, vindt onderzoeksbureau Berenschot. Ze is consistent in haar visie geweest, waardoor ontwikkelaars met vertrouwen hun plannen konden uitvoeren. Alleen: door niet op tijd burgers er bij te betrekken, ontstond er veel onrust, geeft het bureau aan. "De onrust ging er vooral over of we de datacenters wel willen en waarom", zegt onderzoeker Milan Rikhof tijdens de presentatie.

Bovendien hadden niet alleen inwoners meer bij de besluitvorming betrokken moeten worden, maar ook de gemeenteraad. "Ze had de raad keuzes moeten geven: A, B of niets doen. Daarbij had ze een voorkeurskeuze mogen geven, maar er hadden dus wel meer keuzes moeten zijn. Dat zorgt op de lange termijn voor meer draagvlak."

"Daarbij leken er geen negatieve kanten te zijn aan de datacenters", vervolgt Rikhof. "Het helpt als de gemeente in de besluitvorming ook de negatieve kanten durft aan te geven en dan uitlegt welke keuze ze neemt en met welke afweging."

Communicatie

Ook had de communicatie van de gemeente richting de media beter gekund, vindt Berenschot. Rikhof: "Hollands Kroon reageerde in de media reactief en defensief. Terwijl als ze proactief had gereageerd, dat ook mee had geholpen bij het politieke debat."

Daarbij heeft de relatie van de gemeente Hollands Kroon met de provincie een flinke knauw opgelopen, merkt Berenschot. Het is belangrijk dat die relatie wordt hersteld, benadrukt ze. "Wellicht moet er een interventie plaatsvinden om het wederzijds vertrouwen terug te krijgen, want de gemeente en de provincie kunnen niet zonder elkaar."

Berenschot deed vorig jaar ruim een halfjaar onderzoek naar de vestiging van de datacenters. Op 18 april bespreekt de raad de uitkomsten van het onderzoek.