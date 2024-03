Van voetballen in de kelder tot de Johan Cruijff Arena: de droom van Ajax-talent Lily Yohannes (16)

Met een grote, gebeugelde glimlach poseert Lily Yohannes voor een selfie. Jeugdspelers van WV-HEDW willen met haar op de foto. Twee jaar geleden speelde ze zelf nog bij de club in de Watergraafsmeer, maar inmiddels heeft ze het blauw-wit ingeruild voor het rood-wit van Ajax. “Het is heel snel gegaan”, glundert ze.

Lily Yohannes werd in 2007 geboren in Springfield in de Verenigde Staten. Ter vergelijking: in dat jaar was Ajax-aanvoerder Sherida Spitse al een jaar Oranje-international. "Van jongs af aan was het alleen maar voetbal bij ons thuis. Ik kan me niet herinneren dat ik met iets anders heb gespeeld dan met een bal. We maakten dan doeltjes in de kelder en gingen twee tegen twee spelen. Mijn twee broers tegen mijn vader en ik."