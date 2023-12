Ajax Vrouwen winnen van Bayern München en zetten grote stap richting knock-outfase

Meer dan 20.000 toeschouwers zagen de Ajax Vrouwen vanavond verrassend winnen van Bayern München Vrouwen in de groepsfase van de Champions League. In de Johan Cruijff Arena versloeg een sterk Ajax de kampioen van Duitsland met 1-0. Door deze overwinning staat Ajax op de eerste plaats in groep C.

Na het knappe gelijkspel van vorige week in München begon Ajax vanavond vol durf aan de eerste helft. Regelmatig werd een Duitse het bos in gestuurd. De eerste grote kans was dan ook voor Ajax, maar het schot van Romée Leuchter, nadat ze sterk naar binnen kapte, vloog over de goal.

In de 19e minuut raakte Weerden vanaf een meter of twintig op de lat. In de 40e minuut zag het publiek in de Johan Cruijff Arena misschien wel de mooiste kans. Het zestienjarige talent Lily Yohannes ontving de bal van Leuchter, nadat ze de aanval zelf opzette door op de middenlijn fraai bij haar tegenstander weg te draaien. Het schot van Yohannes ging echter net over.

Kort daarop kon het publiek alnsog juichen: Leuchter werd de diepte ingestuurd door Nadine Noordam. Net voorbij de zestien schoot Leuchter zonder te twijfelen de bal in de lange hoek: 1-0. Het was het eerste doelpunt van de aanvaller in de Champions League.

Spanning na rust

Na rust kreeg Ajax kansen om de score te verdubbelen, maar werd ook de kampioen uit Duitsland gevaarlijk. In de 57e minuut scheerde een afstandsschot van Zadrazil rakelings langs het Amsterdamse doel.

In de laatste twintig minuten zette Bayern aan om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Dat leidde tot een aantal hachelijke momenten en scrimmages in het strafschopgebied waarbij Ajax een aantal keer goed weg kwam. Tot diep in blessuretijd hield het publiek de adem in, maar uiteindelijk slaagde Ajax erin de nul te behouden.