Ook op de Albert Cuypmarkt genoten ze van de winst van de Ajax Vrouwen: "Heb gegild"

De Ajax Vrouwen begonnen als underdog in de 'poule des doods', maar behaalden gisteravond verrassend de kwartfinales van de Champions League. Het is voor het eerst dat een Nederlandse ploeg zover komt in het toernooi. Ook op de Albert Cuyp hebben ze genoten: "Ik ga straks een taartje kopen."

Foto: AT5

Ajax won gisteravond met 2-1 de laatste groepswedstrijd van AS Roma. Meer dan 15.000 toeschouwers schreeuwden hun club in de Johan Cruijff Arena naar de historische overwinning. Vooral het zestienjarige talent Lily Yohannes maakte gisteravond indruk. "Die gaat naar het eerste van Ajax. Dat is de Frenkie de Jong van de vrouwen. Die kunnen we wel gebruiken hoor, wat een kanjer is dat", vertelt marktkoopman Ben.

"Dankzij de dames kunnen we blijven zeggen: wij zijn Ajax, wij zijn de beste" Marktkoopman Albert Cuyp

In maart speelt Ajax de kwartfinale van de Champions League. Waar eerst nog angstig werd gekeken naar die 'poule des doods', groeit nu het vertrouwen op een volgende stunt. "Kijk, als je dit soort topwedstrijden wint, kan je in principe van elke club winnen. Dus alles kan gebeuren nu. Ik dacht van tevoren dat we laatste zouden worden, maar ik zou van niks meer opkijken", vertelt een andere man.