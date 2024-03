Tweede verdachte poging verkrachting Schagen opgepakt: man deed zich voor als slachtoffer

Het incident gebeurde donderdagochtend op 15 februari bij een huis aan de Karper in Schagen. Bij de woning belde een man aan bij het nietsvermoedende slachtoffer. Hij zou haar het huis in hebben gegooid en hebben geroepen dat hij haar zou verkrachten. Hierna ontstond er een worsteling tussen de twee, maar de vrouw wist te ontkomen.

De politie stelde hierop een onderzoek naar de man in, waarbij ook beelden van de vermoedelijke dader werden gedeeld via Opsporing Verzocht en Bureau NH. Na een aantal tips werd op 27 februari een 45-jarige man uit Julianadorp aangehouden.

Aan de politie verklaarde de man dat hij inderdaad in Schagen is geweest, maar dat het voorval op uitnodiging van het slachtoffer zou zijn gebeurd. Dit zou het gevolg zijn van afspraken op een erotisch getinte chatsite waar de man actief op was.

Eerste verdachte vrij

Na een onderzoek van de digitale recherche is afgelopen vrijdag een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 57-jarige man uit Schagen, die ervan wordt verdacht dat hij zich online als de vrouw zou hebben voorgedaan. De 45-jarige man uit Julianadorp is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De tweede verdachte heeft bekend en zit nog vast.