Politie houdt verdachte van poging tot verkrachting in Schagen aan

De politie heeft in het onderzoek naar een man die mogelijk heeft geprobeerd een vrouw te verkrachten in Schagen iemand aangehouden. Het zou gaan om een man uit Julianadorp.

De man zou op 15 februari een poging tot verkrachting hebben gedaan aan de Karper in Schagen. Hij wordt ervan verdacht die ochtend bij een wildvreemde vrouw aan te hebben gebeld en haar het huis in te hebben geduwd. Daarbij zou hij hebben geroepen dat hij haar wilde verkrachten.

De politie schaalde groot op in de zoektocht naar de man, onder andere door beelden van hem te verspreiden. Tot vandaag leverde dat niets op. Er zou vandaag in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed worden, maar dat gaat na deze aanhouding niet door. In het programma werd genoemd dat er een tip was binnengekomen.

Volgens het Noordhollands Dagblad is de man herkend in Den Helder nadat zijn foto verspreid was. Volgens de krant gaat het om een man uit Julianadorp. De politie heeft nog niets gemeld over de identiteit van de verdachte.