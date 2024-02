Gezochte man uit Schagen probeerde wildvreemde vrouw te verkrachten

Bovenstaande man, die al tien dagen wordt gezocht door de politie, heeft geprobeerd een vrouw in Schagen te verkrachten. Eerder werd alleen gesproken over een 'ernstig geweldsmisdrijf'. Nu bevestigt de politie aan Bureau NH dat het om een poging tot verkrachting gaat.

De man probeerde toe te slaan aan de Karper in Schagen, donderdagochtend rond 9.00 uur. Een dag later zei de politie enkel dat er 'ontzettend veel haast was om de man te pakken te krijgen'. Nu deelt de politie toch de exacte toedracht, aangezien de identiteit van de verdachte nog altijd niet bekend is.

Volgens het Noordhollands Dagblad belde de man op deze donderdagochtend aan bij een vrouw, en duwde hij haar vervolgens het huis in, waarna hij gezegd zou hebben dat hij haar wilde verkrachten. De politie wil niks zeggen over de eventuele relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.

Politie voert druk op

De politie hoopte de identiteit van de man na het delen van eerder camerabeeld bij Bureau NH te achterhalen. Vooralsnog is dat nog niet gelukt. Daarom voert de politie nu de druk op en laat het morgen in Opsporing Verzocht en overmorgen in Bureau NH ópnieuw de beelden zien.

De man is ongeveer 40 jaar oud en rond de 1.80m. Verder heeft hij een lichte huidskleur, bruine ogen en kort grijs haar met inhammen. Op de bewakingsbeelden is hij donker gekleed en heeft hij een lichtgrijze broek aan met lichte schoenen.