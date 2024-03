Joey Veerman was vijf dagen bouwvakker: "Daarna ging hij jankend naar huis"

Oud-voetballer van FC Volendam Edwin Keizer kan zich vinden in die woorden. "Joey is een rastalent. Met hem in de ploeg heb je zoveel extra kwaliteit. Er zijn altijd twijfels geweest over hem. Dat komt door zijn haast achteloze uitstraling. Er wordt al heel lang gekeken naar wat Joey niet goed doet. Het werd hem vaak verweten dat hij te weinig meters maakte en niet goed omschakelde. Maar ik denk dat alle statistieken wel uitwijzen dat hij zijn minpunten enorm heeft verbeterd."

In de zomer van 2016 maakt Veerman zijn officieuze debuut voor FC Volendam. In gesprek met NH Sport ging Veerman in op zijn sterke en zwakke punten. Tekst gaat verder onder video.