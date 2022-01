Volendammer Joey Veerman als een vis in het water bij PSV

Waar Joey Veerman zijn visitekaartje heeft afgegeven aan PSV-trainer Roger Schmidt, daar heeft Telstar ook een uitstekende indruk achter gelaten in Eindhoven. De Witte Leeuwen kwam verrassend op voorsprong. Dat gebeurde weer uit een hoekschop. Eerder dit kalenderjaar gebeurde dat al tegen FC Volendam en MVV. Een geheim wapen van de ploeg van Andries Jonker. "We hebben spelers met lengte en een trapper."

Onder de indruk

Uiteindelijk komt PSV na een half uur spelen op gelijke hoogte en pas in de tweede helft werd het verschil tussen de nummer één van de eredivisie en de nummer dertien van de eerste divisie duidelijk. In de perszaal van het Philips-stadion gaf Veerman aan dat hij verrast was door het goede spel van de bezoekers.

