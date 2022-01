Dapper Telstar gaat strijdend ten onder en verliest nipt van PSV in KNVB-beker

In een prima wedstrijd is Telstar er niet in geslaagd te stunten tegen PSV. In de achtste finale van de KNVB-beker verloor de ploeg van Andries Jonker met 2-1.

Telstar-keeper Koeman jr. wordt gepasseerd door Bruma - Pro Shots / Thomas Bakker

Op voorsprong Het eerste schot op goal kwam van Telstar-middenvelder Cas Dijkstra. Zijn poging ging een metertje naast. De bezoekers begonnen prima aan de wedstrijd en het was Özgür Aktas die een corner prima binnenkopte: 0-1. Pas na 20 minuten spelen werd PSV gevaarlijk door een schot van Yorbe Vertessen dat in het zijnet belandde. Bruma maakte in de 32e minuut toch de gelijkmaker, na een puntgave assist van Joey Veerman, door één op één netjes af te ronden. De Witte Leeuwen bleven dapper voetballen. Gyliano van Velzen kreeg zelfs een grote kans en had de bal voor het intikken. Hij raakte de bal niet goed en daardoor bleef de gelijke stand op het scorebord staan. In de laatste minuten van de eerste helft redde Ronald Koeman jr. op een aantal schoten van de PSV-aanvallers.

Tweede helft PSV-trainer Roger Schmidt was niet tevreden met de eerste helft en stuurde een aantal verse krachten het veld in na de rust. Cody Gakpo werd meteen gevaarlijk, maar zijn schot ging over. Telstar bleef gevaarlijk via standaardsituaties. PSV-keeper Joël Drommel redde prachtig op een kopbal van Aktas. Na een uur spelen was het basisdebutant Veerman die beheerst de 2-1 maakte. Na de goal van de Volendammer leek het verzet wel gebroken van Telstar. Toch kan de ploeg van Andries Jonker terugkijken op een prima optreden. De voetballers speelden zonder vrees tegen de koploper van de eredivisie. En dat met maar liefst negen afwezigen. Opstelling Telstar: Koeman jr; Zakir (Akoy/77), Molenaar, Aktas, Tugarinov, Fernandes; Dijkstra (Vlijter/68), Van Doorm, Kökcü (Smit/81), Dijkstra; Plet, Van Velzen (Giovanni/76)