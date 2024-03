Naderende degradatie doet superfans Groen Geel pijn: "Na het werk is dit mijn leven"

Door beide supportersgroepen van Groen Geel en KCC was de datum 9 maart in de agenda met rood omcirkeld. Beide korfbalteams bungelen onderaan in de Korfbal League en de verliezer lijkt vrijwel zeker te gaan degraderen. Vooral als je bedenkt dat Groen Geel nog tegen KZ en PKC in actie komt.

In een spannend duel ging de ploeg uit Wormer met 21-14 onderuit. Bij Koel was er na afloop vooral berusting. "We zullen moeten resetten volgend jaar en dan kan het alleen maar mooier worden."

NH Sport volgde superfans Ferry Haak en Ruud Koel rondom de degradatiekraker tussen Groen Geel en KCC.