NH's 360-project op Texel in de race voor Regiohelden Award als 'Verbinder'

Laura Gremmee, coördinator van de regio's Alkmaar en de Noordkop bij NH, was projectleider van de 360 op het waddeneiland. Ze was aangenaam verrast over de hoeveelheid mensen die hun weg naar het 'glazen huis' van NH in Den Burg vonden. "We hebben heel duidelijk gezegd dat we daar waren en dat mensen vooral binnen moesten lopen. En dat gebeurde ook, dat vond ik echt te gek. Het moest even op gang komen, maar aan het einde van het project bleven de mensen maar binnenstromen."

Onderwerp op agenda gezet

De 360 van NH op Texel heeft het dilemma van het toerisme echt op de kaart gezet, vertelt Gremmee. "Het onderwerp speelde wel al in de politiek. Er zitten heel veel kanten aan het groeiende toerisme: niet alleen overlast, maar ook verkeersveiligheid, milieu, gevolgen voor natuur, de lokale economie en de woningbouw. Door het project is hier een politiek debat over losgebarsten en hebben inwoners veelal gereageerd op de politieke besluiten."

Gremmee vindt de 360 een mooie manier om de media dichter bij het publiek te brengen. "We hebben heel veel uitgelegd waarom we daar waren en wat we aan het doen waren." Ook heeft het voor meer verbinding binnen NH zelf gezorgd. "Alle takken van het bedrijf hebben hierin samengewerkt. De banden tussen die verschillende onderdelen zijn beter geworden door het project. Iedereen kreeg er energie van."