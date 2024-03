Rijsenhouters met staart tussen de benen door 'killerkat': "Eerst de hond, dan jij"

"Het was echt een killerkat, eerst de hond, dan ook jij", zegt Melissa die in januari getuige was van de aanval. Ze loopt regelmatig langs het paadje, maar heeft de kat sindsdien niet meer gezien.

De politie maakt niet openbaar wie de eigenaar van de kat is, maar na het huisbezoek van eergisteren benadrukt agent Talebi dat het om 'een storm in een glas water gaat'. "Ik kreeg goed zicht van de eigenaar en de kat was rustig." De agent zegt dat er nog geen maatregelen worden genomen. "We houden het in de gaten, maar we wachten het af."

Als er toch sprake is van een trauma bij de kat, is het volgens kattendeskundige Smit van belang dat er professionals bij worden betrokken. "Als er verkeerd gehandeld wordt, kan dit de problemen alleen maar verergeren", vertelt de Smit.