Onbekende laat vijf katten (waaronder één heel bijzondere) achter bij voormalig asiel

Eén van de vijf achtergelaten katten springt meteen in het oog: de blauwe Britse Korthaar die door het personeel inmiddels Lavender is genoemd. Het is een exemplaar waar je normaliter flink voor in de buidel moet tasten. "Daarom zou je bijna denken dat de persoon die ze heeft achtergelaten misschien in paniek was", zo redeneert Patricia Ploegmulder, coördinator van het asiel. "Of misschien moest diegene wel zijn huis uit."