"Ik moet er niet aan denken dat zo'n diertje - een egeltje, een konijntje of een kat - erin valt en vervolgens heel lang moet vechten voor z'n leven, en dan toch verdrinkt. Het beeld alleen al: vreselijk."

Ze trok al eens aan de bel bij de gemeente en natuurbeheerders, maar die komen wat haar betreft onvoldoende in actie. Daarom heeft ze het heft in eigen handen genomen, en bouwt nu zogeheten wildtrappetjes. Daarmee kunnen wilde dieren, maar ook huisdieren, zich op eigen kracht op het droge helpen.

Haas en kat

Buurtbewoners waarderen haar initiatief. Zo ook Erik van der Kleij, die getuige is geweest is geweest van de verdrinkingsdood van een haas. Toen zijn kat een keer in het water belandde, liep het gelukkig beter af. "We hoorden iets vreemds. Toen heb ik Teddy kunnen redden door in het water te springen, maar het had heel goed slecht kunnen aflopen."