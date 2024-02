Fietstas waarmee Danique dode dieren ophaalt gestolen: 'Niet voor boodschappen'

Een Vennepse die geregeld als 'fietsende dierenambulance' Nieuw-Vennep doorkruist om gewonde of dode dieren op te halen, is bestolen van haar fietstas. Danique waarschuwt de dief of volgende eigenaar van de fietstas dat de tas niet voor dagelijkse zaken is gebruikt, maar voor het vervoer van dode (huis)dieren.

Dierenambulance op de fiets Danique met haar eigen kat Cosmo - Foto: Danique Davidson

Danique wilde gisteren vanuit haar werk meteen achter een melding van een bovengedreven kat aan in het gemaal in Nieuw-Vennep. Haar fiets stond geparkeerd bij bushalte Getsewoud Centrum. Toen ze daar aankwam bleek haar fietstas gestolen. Die gebruikte ze alleen niet voor boodschappen, maar voor dode en ontbindende dieren die ze na tips vindt. Zonder fietstas snelde Danique op de melding af. "Het was een hele slechte timing om een fietstas te stelen." Vrijwillige dierenambulance Danique staat in de buurt inmiddels bekend om haar vele reddingsacties. Ze zet zich nu al 4 jaar in als fietsende dierenambulance, nadat ze haar eigen kat Floyd na dagen vermist te zijn geweest overleden aantrof. Nu schiet ze andere bewoners te hulp wanneer ze melding maken van gewonde of dode dieren. Met een aangeschafte chipreader kan ze het registratienummer van de beestjes achterhalen. Hiermee identificeert ze de dieren en informeert de baasjes. 'Mocht iemand een soortgelijke set op Marktplaats tegenkomen ruik dan voor de zekerheid even aan de binnenkant', meldt eigenaar Danique op Facebook. Tekst gaat verder onder post.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De melding over de bovengedreven kat kwam bij Danique terecht via een lokale Facebookgroep. "Ik denk dat de kat al dagen in het water lag, maar nu pas kwam bovendrijven." Om bij het gemaal te komen klom Danique over een hek en tilde het beestje van het gemaal af.

"Dit was niet prettig, maar het is fijn dat je de baasjes afsluiting kan geven" Fietsende dierenambulance Danique

Na het uitlezen van de chip bleek het te gaan om Christopher, een 11-jarige kat die al een paar dagen als vermist gemeld stond in de buurtapp. Danique belde de inmiddels radeloze baasjes, die op 2 minuten loopafstand van het gemaal bleken te wonen. In plaats van met haar fietstas, droeg ze Christopher in haar armen naar zijn baasje. "Dit was niet prettig, maar het is fijn dat je de baasjes afsluiting kan geven."