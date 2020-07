Kat na negen jaar terecht in Enkhuizen: "Chippen is heel belangrijk"

ENKHUIZEN - De dierenambulance West-Friesland heeft tijdens een kattenvang-actie een kat gevonden die al negen jaar vermist was. Het baasje van toen kan helaas niet meer voor hem zorgen, maar ondertussen is er een ander liefdevol thuis gevonden.

In Enkhuizen leefde een groepje katten op straat, verschillende keren in de week kregen zij te eten van een buurtbewoner. Om onbekende reden kon deze man het groepje katten geen eten meer geven, waarna de dierenambulance de katten heeft opgehaald.

Een van de gevangen katten was gechipt en bleek al negen jaar zoek te zijn. De kat lijkt de afgelopen jaren voornamelijk op straat te hebben geleefd, maar is volgens Arie van dierenambulance zeker niet verwilderd: "Het is een vreselijk lief beest, heel aanhankelijk ook. Hij is herplaatst op een plekje waar hij een goede oude dag krijgt."

Baasje

De dierenambulance heeft meteen het baasje gebeld, want de chip stond geregistreerd. Het baasje reageerde een beetje verbaasd en beduusd: "Helaas kon ze door persoonlijke omstandigheden niet meer voor het de kat zorgen."

Chippen kan ook zorgen voor vreugdevolle herenigingen. Gister is een mevrouw na vijftien maanden met haar kat herenigd. "In de tussentijd zat hij waarschijnlijk bij iemand anders in huis. Toen die mensen zijn verhuisd kwam het dier op straat te staan waarna buurtbewoners ons hebben gebeld."

"Na het scannen van de chip hebben we meteen gebeld en het baasje was voor het dolle heen. Ze is hem meteen op komen halen."

Chippen en registreren

De dierenambulance West-Friesland wil het belang van chippen nogmaals benadrukken. "Na het chippen moet het dier ook nog geregistreerd worden, dat kan gewoon online, maar veel mensen vergeten dat."