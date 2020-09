Reddingsactie voor verwaarloosde katten in Hoofddorp: "Deze is helemaal niet in orde"

HOOFDDORP - De Dierenambulance Haarlemmermeer is vandaag in de Hoofddorpse Leeghwaterstraat begonnen aan een reddingsactie van vier vermoedelijk verwaarloosde katten. Het balletje ging rollen toen een buurtbewoonster de dierenambulance twee weken geleden tipte. De katten worden gevangen, nagekeken en behandeld, en indien daar reden toe is, wordt er een ander baasje gezocht.

Bij een van de katten lijkt een flinke wond aan het oor niet te genezen, een ander maakt een zieke indruk, mede omdat zijn tongetje voortdurend uit z'n bek hangt. De buurtbewoonster die de hulpdiensten tipte, ziet de katten geregeld voorbijkomen en maakt zich zorgen over hun lot. De vrouw, die anoniem wil blijven, vertelt dat de katten volgens haar al een langere periode niet goed verzorgd worden. "Eigenlijk is dit al 2,5 jaar bezig." Voor pampus in de voortuin Een paar maanden geleden lag een van de katten voor pampus in haar voortuin. "Ik heb toen meteen de eigenaresse geappt. Toen heb ik haar een foto gestuurd en daar reageert ze op met: 'ik ga naar de dierenarts'. Dat heb ik al zo vaak gehoord maar er gebeurde steeds niks." Mede daarom heeft de Dierenambulance Haarlemmermeer besloten vandaag over te gaan tot actie. Willem Kamp is ervan overtuigd dat deze katten een beter leven verdienen. "Je doet wat nodig is voor het beestje. Van mij mag zo'n beest rondlopen, maar deze is helemaal niet in orde en moet nagekeken worden." Tekst loopt door onder de video

De gevangen poes gaat nu het traject in dat ieder door de dierenambulance opgevangen dier staat te wachten. "Als allereerste naar een dierenarts, daar krijgen ze een check-up, worden ze nagekeken en worden ze zo nodig behandeld. Daarna zullen we waarschijnlijk kiezen voor een opvang om ze op te vangen tot er in ieder geval een gesprek is geweest met de eigenaar." 'Belang van de beestjes' De buurtbewoonster is blij dat de dierenambulance nu heeft ingegrepen. "Super. Het is een heel dubbel gevoel. Ik heb die beesten wel al 2,5 jaar om me heen maar voor het belang van de beestjes moest dit gebeuren. Ik kon het niet over m'n hart verkrijgen. Ik ben blij dat er nu wat gebeurt." Omdat de andere katten nog niet zijn gevangen, blijven de kooien met lokaas voorlopig staan. Willem gaat er vanuit dat de katten vanzelf in de val zullen lopen, en dat ook zij nagekeken kunnen worden. Eigenaresse NH Nieuws zocht naar aanleiding van deze reddingsoperatie contact met de eigenaresse van de katten. Zij zit momenteel in het buitenland en heeft de zorg voor de poezen overgedragen aan een buurman. Volgens haar mankeren haar huisdieren niets en zijn ze in goede gezondheid. "Ik ben honderd procent overtuigd, ik heb mijn katten goed achtergelaten", laat ze NH Nieuws telefonisch weten. "Ik heb ze niet aan hun lot overgelaten en ze zijn ook niet verwaarloosd."

Quote "Ik heb mijn katten goed achtergelaten. Ik heb ze niet aan hun lot overgelaten en ze zijn ook niet verwaarloosd" eigenaresse katten

Volgens de anonieme buurvrouw spreekt de eigenaresse hier niet de waarheid. "Ik vind het een grote toneelspeelster. Ze weet het drommelsgoed, ik heb haar foto's gestuurd, het interesseert haar allemaal niets." Of de vrouw haar katten terugkrijgt, hangt af van de uitkomst van het gesprek dat de dierenambulance met haar zal voeren als ze weer in Nederland is.