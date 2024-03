Hoogwoudse blijft strijden voor verbetering van vrouwengezondheid

Volgens de Hoogwoudse heeft dat vooral met een gebrek aan kennis te maken. "Het is nog steeds onvoldoende bekend dat vrouwen anders ziek worden dan mannen", vertelt Kaijer. "Terwijl gezondheidsonderzoeken en medicatietesten zich heel erg richten op mannen. Daardoor worden vrouwen bijvoorbeeld ook veel vaker in een ziekenhuis opgenomen in verband met bijwerkingen van medicijnen. Tot wel 33 procent vaker dan mannen."

Het gebrek aan kennis zorgt volgens haar voor stigmatisering: "Vrouwen met bijvoorbeeld een auto-immuunziekte die niet wordt vastgesteld of met hormonale problemen die niet goed worden onderkend, zoals de overgang, krijgen nog te vaak de diagnose van een burn-out of een ander label gekoppeld aan psychische klachten."

Tien jaar onverklaarbare klachten

Het is geen toeval dat Kaijer zich hard maakt voor vrouwen die onverklaarbare problemen met hun gezondheid hebben. Ze moest zelf tien jaar lang leven met de klachten van een goedaardige tumor van de bijschildklier, voordat ontdekt werd wat er daadwerkelijk aan de hand was.

Uiteindelijk schreef ze het boek 'Ik ben geen man!' en richtte ze in 2022 de stichting Voices for Women op. De petitie voor het onderzoek naar het vrouwenlichaam leverde 60.000 handtekeningen op. Ook werd een meldpunt gelanceerd, wat volgens Kaijer een lawine aan reacties opleverde van vrouwen met onverklaarbare gezondheidsklachten.

Nationale dag van de vrouwengezondheid

En daar blijft het niet bij. De stichting gaat op 25 mei de eerste nationale dag van de vrouwengezondheid houden in de Jaarbeurs in Utrecht. "Het is noodzakelijk en mogelijk het begin van een belangrijke kentering in de vrouwengeneeskunde", verklaart Kaijer. "Wij gaan net zo lang door totdat elke vrouw de juiste medische zorg krijgt."